Silahlı şüpheliyle polis arasında kovalamaca

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan ve polise ateş açan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Eğribucak Caddesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan araçtaki Ç.K, uzaklaştığı sırada polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Takibe alınan ve bir süre sonra duran araçtan inen Ç.K, elinde silahla kaçmaya çalıştı.
Müstakil evlerin bulunduğu mahallede bir tarlada etrafı sarılan şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalandı. 16 ayrı suçtan arandığı öğrenilen Ç.K, emniyete götürüldü.
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