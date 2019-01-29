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Silahlı telefon gasbı 19 kamera kaydı incelenerek çözüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 08:14 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kişinin silah zoruyla cep telefonunu gasp eden 3 kişi jandarmanın 19 farklı güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda yakalandı.Olay, 18 Ocak Cumartesi günü Uludağ yolu Yiğitali Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da bir kişinin silah zoruyla cep telefonunu gasp eden 3 kişi jandarmanın 19 farklı güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda yakalandı.

Olay, 18 Ocak Cumartesi günü Uludağ yolu Yiğitali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N.İ. ve E.S. araçta oturduğu sırada yanlarına 3 kişi geldi. 3 şüpheli silah zoruyla E.S.’nin cep telefonunu gasp etti. Olayın ardından özel ekip kuran İl Jandarma Komutanlığı ve Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı 19 farklı kamera kaydını inceledi. Yapılan çalışmaların ardından H.K., M.N.G. ve S.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1’er adet ruhsatsız silah ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

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