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Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından silahlı uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Denizli’de polis tarafından silahlı uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 4 aylık takip sonrası yapılan operasyonda yakalanan 7 zehir tacirinden 6’sı tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları istihbarat üzerine harekete geçen ekipler aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de bulunduğu silahlı uyuşturucu çetesini takibi aldı. İlk etapta şüphelilerden farklı zamanlarda uyuşturucu madde temin eden 29 uyuşturucu madde kullanıcısı yakalandı. Ardından çeteye yönelik soruşturmayı derinleştiren ekipler yaklaşık 4 aylık bir takip sonrası harekete geçerek kent merkezinde 8 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda arama yapıldı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde bulundu.
Operasyon kapsamında 124 gram skunk isimli uyuşturucu, 78 gram metamfetamin, 89 gram esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca, bu silahlara ait şarjör ve mermiler ile uyuşturucu madde kullanım düzeneklerine ait materyaller ele geçirildi.

Baskın anı polis kamerasında
Operasyonun ardından gözaltına alınan 7 kişiden adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan zanlılardan 6’sı tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda baskın anı polis kamerasına anbean yansırken, baskın yapılan yerlerde ele geçirilen uyuşturucu maddelere polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Tutuklanan zanlıların adliye çıkışından kendilerini görüntüleyen basın mensuplarından yüzleri saklamaya çalışmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama
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