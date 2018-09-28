HABER

"Silahlı yağma" şüphelisi DEAŞ üyesi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kayseri'de "silahlı yağma" olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu zanlının terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi - Vücudunda şarapnel izi tespit edilen şüpheli, tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "silahlı yağma" suçundan yakalanan Suriye uyruklu şüphelinin DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde, 25 Eylül'de meydana gelen silahlı yağma olayının şüphelisi Suriye uyruklu İ.Ş, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yapılan araştırmada, zanlının DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu, örgütün kadrosunda silahlı eylemlerde bulunduğu, sosyal medyada örgütü övücü paylaşım yaptığı, örgütü simgeleyen bez parçası önünde silahlı fotoğraf çektirdiği, sevk edildiği sağlık kuruluşunda vücudunda şarapnel yaralanmalarına bağlı izler olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı yağma" suçlarından tutuklandı.

PARTNERRüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!
- İstanbul için büyük risk gözükmüyor- İstanbul için büyük risk gözükmüyor
Balıkesir fırtınaya karşı teyakkuzdaBalıkesir fırtınaya karşı teyakkuzda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyonu Suriyeli tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

TSK'dan operasyon duyurusu!

TSK'dan operasyon duyurusu!

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.