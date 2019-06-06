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Silahlı yağma ve yaralamaya 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

Malatya’da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı yağma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Malatya’da 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yaşanan silahlı yağma ve 1 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yürütülen soruşturmada polis zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi.

Silahlı yağma ve yaralamaya 3 tutuklama

Malatya’da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı yağma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya’da 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yaşanan silahlı yağma ve 1 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yürütülen soruşturmada polis zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi. Zanlıların kimliklerini ve adreslerini belirleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri düzenlediği operasyon ile B.D., B.Ö. ve S.K.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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