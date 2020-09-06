Kayseri silahlı yaralama ihbarına giden polis, boş arazide alkollü şahıs buldu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi’nde bulunan futbol sahasının yanındaki boş arazide silahla yaralanan bir şahıs olduğu ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri gece karanlığında ellerindeki fenerleri yakarak yaralı şahsı aradı ve futbol sahasının tel örgülerine yakın bir yerde şahsı buldu.

AŞIRI ALKOLÜN ETKİSİYLE KENDİNDEN GEÇMİŞ

Ekipler ilk olarak olay yerine 112 istedi ve şahsın vücudunda kurşun yarası aradı. Yapılan incelemelerde şahsın Erkan Y. olduğu belirlendi. Erkan Y.’nin silahla yaralanmadığı ve aşırı alkolün etkisiyle kendinden geçtiği tespit edildi.

Aşırı alkolün etkisiyle kendinden geçen Erkan Y.’ye olay yerindeki polis ekipleri ilk yardım uyguladı. Erkan Y. olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

