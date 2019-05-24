"Silahsız düğün" için nikah şahitliği yaptılar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da başlatılan "Silah Atma, Geleceğini Karartma" projesi kapsamında, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız nikah şahidi oldu.

Afyonkarahisar Valiliğinin başlattığı proje ile jandarma komutanı ve emniyet müdürü başta olmak üzere mülki amirler, il genelindeki düğünlerde nikah şahitliği yaparak, düğünlerde silah atılmaması için farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Çömez ve Yıldız da proje kapsamında, Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen nikah töreninde Nuran Çelik ve Satılmış Akkaş'ın mutluluğuna ortak oldu.

- "Silah gençlerin mutluluğunu arttırmaz"

İl Emniyet Müdürü Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünlerde silah atma vakalarının kentte sıklıkla görüldüğünü ve zaman zaman istenmeyen olayların yaşandığını söyledi.

Bu olayların en aza indirilmesi ve sonlandırılması için çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldız, "Gençlere ve düğüne katılanlara 'silah atma, geleceğini karartma' diye sesleniyoruz. Düğünlerde atılan silah, evlenen gençlere hiçbir şekilde mutluluk veremez. Bu konuyla ilgili de evlenen gençlerden söz aldım. Biz de atılmaması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Kimsenin, gençlerin mutluluğunu silah atarak engellemesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.