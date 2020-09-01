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Silaj makinasına kolu sıkıştı, imdadına itfaiye ekibi yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 01:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kolunu silaj makinasına kaptıran vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri ve AFAD yetişti.Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Madenler köyü Akkaşoğlu mahallesinde yaşayan Ömer Akkaş isimli vatandaş tarlada çalıştığı sırada kolunu silaj makinasına kaptırdı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kolunu silaj makinasına kaptıran vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri ve AFAD yetişti.
Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Madenler köyü Akkaşoğlu mahallesinde yaşayan Ömer Akkaş isimli vatandaş tarlada çalıştığı sırada kolunu silaj makinasına kaptırdı. Olay anında tarlada bulunan yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Silaj makinasına kolu sıkışan Akkaş ’ın durumu için Çaycuma İtfaiyesi ve AFAD’dan yardım istendi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler tarafından Ömer Akkaş’ın kolu kurtarıldı. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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