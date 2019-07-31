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Silaj makinesine ayağını kaptıran çiftçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde, ayağını mısır silaj makinesine kaptıran çiftçi tedavi gördüğü hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde çiftçilik yapan Yunus Doğan (38), silaj makinesi ile mısır hasadı yaparken dengesini kaybederek düştü.

Silaj makinesine ayağını kaptıran çiftçi hayatını kaybetti

Tokat’ın Niksar ilçesinde, ayağını mısır silaj makinesine kaptıran çiftçi tedavi gördüğü hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde çiftçilik yapan Yunus Doğan (38), silaj makinesi ile mısır hasadı yaparken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada ayaklarını silaj makinesine kaptıran Doğan’ın sağ ayağı diz altından koparken diğer ayağı da yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Doğan’ın kopan sağ ayağı ameliyatla yerine dikildi. Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gören Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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