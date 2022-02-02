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Şilan Topal'ı kaçıran ve tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe! Savcılıktan tahliyeye itiraz

02.02.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de boşanma aşamasında olan eşini kaçıran Mithat Topal, geçtiğimiz gün mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Eşinin tahliyesi sonrası gözyaşlarına boğulan Şilan Topal, "Öldürüleceğim ben biliyorum" diye isyan etmişti. Serbest bırakılan Mithat Topal'a ise Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından elektronik kelepçe takıldı. Diğer yandan ise Mithat Topal ve yardımla suçlanan Maksut Yıldız'ın tahliyelerine savcılıkça itiraz edildiği de ortaya çıktı.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada dün tahliye edilmişti. Mahkemenin ara kararını duyan Şilan Topal, gözyaşlarını tutamamıştı. Adliyeden polis eşliğinde çıkan Şilan Topal, "Tahliye oldular her zamanki gibi adalet yine yerini bulmadı. Öldürüleceğim ben biliyorum" diyerek yaşadığı korkuyu haykırmıştı.

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ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Tahliye kararının ardından ise yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.

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Bu kararın ardından harekete geçen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine bağlı polisler mahkeme kararında olan elektronik kelepçe uygulamasını gerçekleştirdi. Mithat Topal, tahliye edileceği Metris T1 ceza infaz kurumu çıkışında karşılanarak elektronik kelepçe takıldı.

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950 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Polis ekiplerinin daha sonra Mithat Topal'ın yaklaşmasını önleyecek ve polise bilgi verecek GPS cihazının da Şilan Topal'a teslim ettiği öğrenildi. İki cihaz içinde 24 saat aktif izleme başlatıldığı öğrenildi.
Mahkeme kararı gereği Mithat Topal kelepçeyi 3 ay boyunca taşıyacak ve eşine 950 metreden daha fazla yaklaşamayacak.

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SAVCILIKTAN TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Öte yandan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edildiği ve itirazın değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi. (DHA-İHA)

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