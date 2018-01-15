Sıla'nın Ahmet Kural ile birlikteyken sürekli saçlarını değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı

Ünlü şarkıcı Sıla, Ahmet Kural ile bir anda ayrılık kararı alınca herkes şoke oldu. Sıla'nın Ahmet'le birlikteyken saçlarını sürekli değiştirmesi mutsuz olduğunu kanıtlar gibiydi.

"ÖNCE DEVRELER YANAR, SONRA SAÇLAR"

Sıla'nın Ahmet'le ayrılmasını konu alan şarkıcı ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel, "Bir kadının ilişkisinin nasıl gittiğini tespit etmek istiyorsanız saçlarına bakın. Önce devreler, sonra saçlar yanar." dedi. Sıla'nın saçlarını sık sık değiştirmesi ne kadar mutsuz olduğunu gösterdi.

Ayşe Özyılmazel'in Sıla ve saçlarıyla ilgili yazısının o bölümü:

"Saç deyip geçmeee! Kadınlar ve saçları müthiş hassas bir konudur. Kadının ruh haliyle saçları paralel gider. Bir kadının kuaförü; onun kara kutusu, antidepresanı, can dostudur. Kendimizi yenilemeye önce saçlarımızdan başlar, 'Dur, bi' kuaföre gideyim de kendime geleyim' diye salona koşarız. Bazen o psikolojiyle abuk sabuk isteklerde bulunur, berbat saçlarla kuaförden çıkar, iyice bunalıma gireriz ama n'apalım yani, tarzımız bu. Hal böyleyken, ayrılığın ilk sinyallerini de saçlarımız verir. Tabii görebilene. O saçlar renkten renge, modelden modele girer. Bir yerde okumuştum; saçlarımızın hafızası varmış, ayrılık sürecinde saçlarımızı kestirerek anılarımızdan, üzüntümüzden kurtulmak istermişiz. Buyurun size Sıla! Nefis bir yorumcu, çok özel bir sanatçı, kıymetli bir müzisyen ama kadın işte, ne yapsın. Son aylarda saçları şekilden şekle girdi. Bir türlü olmadı gitti. Daha dört-beş gün önce arkadaşlarım 'Yahu bu Sıla'nın saçları ne olacak?' dediklerinde tek bir cevap vermiştim: 'Ayrılık olacak tabii ki, ne zannettin.' Ve cumartesi günü Sıla ile bir yıllık sevgilisi Ahmet Kural'ın ayrılık haberi geldi. Halbuki nasıl da yakıştırmıştık... Ama olacaklar saçlardan belliydi yani."