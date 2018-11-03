SILA'NIN AVUKATI REZAN EPÖZDEMİR'DEN BİR DİLEKÇE DAHA 

Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, Ahmet Kural hakkındaki soruşturma dosyasına yeni belgeler ekleyerek "Şüphelinin eylemlerine karşılık gelen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86.maddesindeki 'Kasten Yaralama', 106. Maddesindeki 'Tehdit', 125. Maddesindeki 'Hakaret' ve Sayın Başsavcılığınızca tespit edilecek suçlardan emsal mahiyette cezalandırılması adına kamu davası ikame edilmesini talep ederiz." dedi.

Avukat Rezan Epözdemir, Ahmet Kural'ın Kanal D Ana Haber Bülteni'ne yapmış olduğu açıklamaları ile kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayı ve Naz Çekem'in iddialarını dosyaya ekleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Epözdemir dilekçesi şu şekilde: “Sayın Başsavcılığımız nezdindeki soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan Ahmet Kural tarafından Kanal D Ana Haber'e maddi hakikatten uzak, gerçek dışı, müsnet suçtan kurtulmaya yönelik olan ve fakat tevil yollu ikrarlar ihtiva eden bir takım beyanlarda bulunmuştur. Şüphelinin Kanal D Ana Habere yapmış olduğu açıklama aynen 'Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok' şeklindedir.

Müvekkil Sıla Gençoğlu, Avrupa'da en fazla dinlenen Türk sanatçı ünvanına sahip olan Türkiye'de alınmamış ödül bırakmayan, yine Türkiye'de en fazla teveccüh gören, sevilen hem başarılı sanatçı kimliğiyle hem kişiliğiyle toplumun tamamına yakınının sevgi ve saygısına mazhar olan başarılı bir sanatçıdır. Bu minvalde sıradan bir kadının dahi vuku bulmamış bir şiddet olayının mağduru konumuna getirmeyeceği tartışmaya mahal vermeyecek derecede aşikarken; müvekkil Sıla Gençoğlu'nun hayal ürünü olarak bunu iddia etmesi, kendisini şiddet olayının mağduru ve merkezindeymiş gibi gösterdiğini ve toplumda böylesine vahim bir konu ile konuşulur hale getirdiğini düşünmek hayatın olağan akışına, akıl ve mantık kurallarına aykırıdır. Bu bağlamda şüphelinin beyanları kabul ve itibar edilemez mahiyettedir"