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SILA'NIN AVUKATI TANIKLARIN AYRILMASININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Sanatçı Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, tanıkların ayrılmasnın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
Sanatçı Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, tanıkların ayrılmasnın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-Avukatın açıklaması

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