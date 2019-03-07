Sıla'nın kadına şiddet davasında ilk duruşma

Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60'ıncı Asliye Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce görülen duruşmada mahkeme tarafların ifadelerini dinledi. Sıla Gençoğlu, mahkemeye eski erkek arkadaşı Ahmet Kural tarafından kıskançlık krizi sonucu şiddet gördüğünü söyledi. Sıla, yaşadıklarını "Yaklaşık bir saat sürdü. Düzenli bir dayak, 'dinlenik' bir dayak yedim. Yani ara ara devam eden bir dayaktı. İdrarımdan kan geldi" sözleri ile anlattı.

Tutuksuz yargılanan oyuncu Ahmet Kural ise savunmasında "Üzerime zorla yapıştırılmak istenen 'kadına şiddet uygulayan adam' yakıştırmasını reddediyorum. Ben şiddet uygulamadım" ifadelerine yer verdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu başta olmak üzere çok sayıda kadın örgütü duruşmayı izledi.

Davada bir sonraki duruşma 22 Nisan'da yapılacak. Suçlu bulunursa Kural'ın beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.