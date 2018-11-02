- Sılanın tanıkları dinlendi

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI Sıla Gençoğlu'nun şoförü ve Ahmet Kural'ın komşusu tanık olarak dinlendi.
Sıla'nın avukatı Rezan Epzödemir, bugün olayla ilgili tanık dinletti. Sıla'nın şoförü ve komşusu bir kadın tanık olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısına ifade verdi. Ahmet Kural’ın tanık olarak dinlenilen komşusu, Sıla’ya dayak olayıyla ilgili arkadaşına attığı whatsapp mesajını soruşturmayı yürüten savcılığa sundu. Tutanakla tespit edilen ve dosyaya delil olarak giren mesajda: "Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor. Çok kötü dövüyor, polise haber versek mi?" yazdığı belirtildi.
İfadelerini vererek adliyeden ayrılan tanıklar, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
(FOTOĞRAF)
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