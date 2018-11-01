Sıla'nın yaşadığı 45 dakikalık şiddet dilekçesi ortaya çıktı (1)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla Çağlayan'da bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesine göre; Olay 29 Ekim 2018 tarihinde sabah saat 04.00'da Ahmet Kural'ın Sarıyer'deki evinde meydana geldi. Alkollü olan Ahmet Kural, Sıla'ya ağır fiziki saldırı uyguladı, darp etti, yerlerde sürükledi. Sıla'ya kül tablasıyla saldırdı. Sıla can havliyle kaçmak isterken Ahmet Kural tarafından yakalanarak tekrar tekrar yerlerde sürüklendi. Sıla'nın vücudunun değişik yerlerinde kafasına ve kulağına hunharca ve vahşice saldırdı. Ahmet Kural, bu şiddetini yaklaşık 45 dakika sürdürdü. Kural, aynı zamanda Sıla'nın ailesine yönelik ağır küfürler etti, Sıla'ya da "Seni öldürürüm, seni öldürürüm" dedi. Sıla olayın ardından kaçtı ve şoförü Mahmut Kapçak tarafından evine götürüldü.
Olayın ardından darp raporu da alan Sıla avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye giderek şikayetçi oldu. Savcılığa sunulan dilekçede Ahmet Kural'ın "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı
TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!
Kaşıkçı cinayetinden günler sonra, Suudi kardeşler ölü bulundu
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama
Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum