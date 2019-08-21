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Sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibinden şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 19:55 | Son Güncelleme

Sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibinden şikayetçi oldu

Antalya'da gündelikçi bir kadın, 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyerek kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü ev sahibinden şikayetçi oldu.

Belli bir ücret karşılığında R.A'nın evine temizliğe giden Sevda Karakuş, salondaki 4 camı sildi.

Üst üste 5 kez silmesine rağmen ev sahibinin beğenmediğini ve kendisine haraket ettiğini ileri süren Karakuş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Karakuş, bu işi ekmek parası için yaptığını belirterek, sonuna kadar hakkını arayacağını söyledi.

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