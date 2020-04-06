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Şile açıklarında kargo gemisi sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da Şile açıklarında sürüklenen Tanzanya bandıralı kargo gemisi kurtarıldı.

Şile açıklarında kargo gemisi sürüklendi

İstanbul'da, Amal Neptune adlı Tanzanya bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.

Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti.

GEMİ KURTARILDI

Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.

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Kaynak: DHA

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