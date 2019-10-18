HABER

Şile açıklarında kuru yük gemisinin batması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, dava dosyanın gemi hukukundan anlayan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Refik Telci ile diğer sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki ailelerin avukatlarından Ömer Faruk Bostancı, kazanın üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek, "Geciken adalet, adalet değildir. Sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesini istiyoruz. Kasten adam öldürme suçundan işlem yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Refik Telci de olaydan önce tanımadığı Nihat isimli bir kişinin kendisini aradığını belirterek, "Gemilerini kullanmak üzere bana iş teklifinde bulundu. Ben sertifikamın süresinin bittiğini, çalışamayacağımı söyledim. Telefonu kapattım. Aynı kişi beni sonra tekrar aradı. 'Sertifikanı yenilediğin takdirde bizimle çalışmak istiyorsan çalış' dedi. İkinci telefondan sonra 'hemen kursa başla' dedi. Nihat isimli kişi başka yerde çalışmamam için hesabıma 2 bin lira yatırdı. Ben o tarihte Nihat isimli kişinin geminin kaptanı olduğunu bilmiyordum. Bu şahıs gemi kazasında vefat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Sanık Telci'nin avukatı Mücahit Erdal ise "Benim müvekkilim belgesini kimseye kiralamamıştır. Zaten süresi dolan belgeleri kendisi kullanamayacağı için başkasına kiraya vermesi de söz konusu olamaz. Belgeyi kiralasa parayı peşin alması lazım. Böyle bir para alınmamıştır. Para sonradan gönderilmiştir. Açıklamada avans olarak verildiği yazılıdır." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

Taraf avukatlarının mahkemeye gelen yazılara karşı beyanlarını sunduktan sonra dava dosyanın gemi hukukundan anlayan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilerek, olayda sanıkların kusurunun bulunup bulunmadığının tespit edilerek rapor düzenlenmesinin istenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 8 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Dudak okuma raporu sonuçlandı!Dudak okuma raporu sonuçlandı!
Boğaziçi Üniversitesi'nde İstiklal Marşına hakarete tepkiBoğaziçi Üniversitesi'nde İstiklal Marşına hakarete tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması dava

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Hulusi Akar ile ilgili açıklama

MSB'den Bakan Akar açıklaması

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

Tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.