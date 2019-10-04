HABER

Şile Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 22:14 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "(İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalar) Bu arkadaşlarımızın her birisi sınav kazanarak işbaşı yapmış. Ne yazık ki o arkadaşlarımız işlerini, ekmeklerini, geleceklerini kaybetti" - "Biz bu mücadeleyi dün Bolu'da yaptık. 127 gün eylemden sonra arkadaşlarımız işe döndüler. İstanbul'da da arkadaşlarımız işe dönünceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara ilişkin, "Bu arkadaşlarımızın her birisi sınav kazanarak işbaşı yapmış. Ne yazık ki o arkadaşlarımız işlerini, ekmeklerini, geleceklerini kaybetti." dedi.

Hak-İş ile Şile Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi, Şile Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan Arslan, taşeron sistemin sona ermesi konusunda uzun yıllar mücadele verdiklerini anlatarak, bir zamanlar kamunun hizmetlerinin taşeron şirketler üzerinden yapıldığını söyledi.

Buna itiraz ettiklerini aktaran Arslan, taşeron sisteminin hem kamu hem ülke hem de çalışanlar için sorun olduğuna inandıkları için 10 yıl önce mücadele başlattıklarını dile getirdi.

Arslan, o mücadelenin bugün meyvelerini topladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıldan itibaren bu toplu sözleşme sistemi de tamamen kadrolu arkadaşlarımızın sistemiyle beraber yürüyecek. Esas olan şudur, sizler Şile Belediyesi'nin kadrolu işçisi oldunuz. Sizler belediyenin çalışanlarısınız. Bu tarihi bir dönüşüm ve reformdur. Bu reformun mimarı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şu anda 80 milyonluk ülkemizin belediyeler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT'lerde toplam kadrolu çalışan sayımız 180 bindir. Biz taşeron mevzuatıyla ilave 1 milyon kamuya kadrolu işçi kazandırdık. Onun için bu büyük fotoğrafı hiçbiriniz unutmayın. Bu geçiş sürecidir, ücretler bugün düşüktür yarın artırırız ama kadro geleceğinizdir. Bundan sonra adını ve sanını bilmediğiniz bir şirketin işçisi değil, belediyenin bir şirketinin elemanısınız. Bundan sonra da işe alımlar, belediyenin üzerinden olacak. Artık hizmet alımı üzerinden bir taşeron sistemi, belediye, bakan ve özel idarelerde yasaklandı. Ne kadar büyük değişim ve reform olduğunu görüyorsunuz."

- "31 Mart'tan bu yana mücadele içindeyiz"

Arslan, İstanbul'da bazı belediyelerle masaya oturamadıklarını belirterek, "Özellikle CHP'li belediyelerde ne yazık ki toplu pazarlık masasına oturmadık. Oturmuyorlar, neden? 696 ortada, 'biz masada olmak istemiyoruz.' diyorlar. Sayın Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın, bu belediyenin zorluklarına rağmen, toplu pazarlık masasına oturup, kararnamenin ötesinde ve üstesinde birtakım düzenlemeler yapması, bizim için çok değerlidir. İlk sözleşmeyi burada yapıyoruz, son olmayacak. Biz İstanbul'da 31 Mart'tan bu yana 24 saat meydanlarda, sokaklarda bir mücadelenin içindeyiz. Yaklaşık 4 bin civarında arkadaşımız işini kaybetti." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara değinen Arslan, işçilerin sadece seçime yakın işe girdikleri için hiç kusurları olmadığı, soruşturma geçirmedikleri, haklarında disiplin işlemi yapılmadığı ve hiçbir gerekçe olmadığı halde işlerini kaybettiklerini söyledi.

Bu işçilerin her birinin 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ayında belediyede işe başladıklarını dile getiren Arslan, "Arkadaşlar, İş-Kur'dan başvuru yapmışlar, yazılı, sözlü sınavlar, soruşturmalar, güvenlik soruşturmaları... Süreç seçim öncesine denk gelmiş. Bu arkadaşlarımızın her biri sınav kazanarak işbaşı yapmış. Ne yazık ki o arkadaşlarımız işlerini, ekmeklerini ve geleceklerini kaybetti. Biz dün Bolu'da, bugün İstanbul'dayız. Yarın başka yerde olacağız. Kim, mazlum ve mağdurların üzerinde, bir hesap yaparsa bilsin ki karşısında bizi bulur. Biz bu mücadeleyi dün Bolu'da yaptık. 127 gün eylemden sonra arkadaşlarımız işe döndüler. İstanbul'da da arkadaşlarımız işe dönünceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda toplu iş sözleşmesi, Mahmut Arslan ile Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından imzalandı.

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay olduKemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu
Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunmaSünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma
Kadınlar hayvanların korunması için pedal çevirdiKadınlar hayvanların korunması için pedal çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hizmet iş sendikası Mahmut Arslan Şile Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Hatay'dan acı haber! Traktörün çarptığı asker şehit oldu

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Genelkurmay Başkanı Org. Güler, ABD'li mevkidaşıyla 'Güvenli Bölge'yi konuştu

Genelkurmay Başkanı Org. Güler, ABD'li mevkidaşıyla 'Güvenli Bölge'yi konuştu

Bakan resmen açıkladı! Volkswagen tesisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

Bakan resmen açıkladı! Wolkswagen tesisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.