Şile Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara ilişkin, "Bu arkadaşlarımızın her birisi sınav kazanarak işbaşı yapmış. Ne yazık ki o arkadaşlarımız işlerini, ekmeklerini, geleceklerini kaybetti." dedi.

Hak-İş ile Şile Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi, Şile Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan Arslan, taşeron sistemin sona ermesi konusunda uzun yıllar mücadele verdiklerini anlatarak, bir zamanlar kamunun hizmetlerinin taşeron şirketler üzerinden yapıldığını söyledi.

Buna itiraz ettiklerini aktaran Arslan, taşeron sisteminin hem kamu hem ülke hem de çalışanlar için sorun olduğuna inandıkları için 10 yıl önce mücadele başlattıklarını dile getirdi.

Arslan, o mücadelenin bugün meyvelerini topladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıldan itibaren bu toplu sözleşme sistemi de tamamen kadrolu arkadaşlarımızın sistemiyle beraber yürüyecek. Esas olan şudur, sizler Şile Belediyesi'nin kadrolu işçisi oldunuz. Sizler belediyenin çalışanlarısınız. Bu tarihi bir dönüşüm ve reformdur. Bu reformun mimarı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şu anda 80 milyonluk ülkemizin belediyeler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT'lerde toplam kadrolu çalışan sayımız 180 bindir. Biz taşeron mevzuatıyla ilave 1 milyon kamuya kadrolu işçi kazandırdık. Onun için bu büyük fotoğrafı hiçbiriniz unutmayın. Bu geçiş sürecidir, ücretler bugün düşüktür yarın artırırız ama kadro geleceğinizdir. Bundan sonra adını ve sanını bilmediğiniz bir şirketin işçisi değil, belediyenin bir şirketinin elemanısınız. Bundan sonra da işe alımlar, belediyenin üzerinden olacak. Artık hizmet alımı üzerinden bir taşeron sistemi, belediye, bakan ve özel idarelerde yasaklandı. Ne kadar büyük değişim ve reform olduğunu görüyorsunuz."