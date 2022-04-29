HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şile'de 10 yıldır kullanılmayan otel havuzu, hayvanlara ölüm tuzağı oldu

Şile'de 10 yıldır kullanılmayan otel havuzu, hayvanlara ölüm tuzağı oldu

29.04.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile'de yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan eski otelin kapalı havuzu sokak hayvanları için ölüm tuzağına dönüştü. 'Kuzey Yıldızı Otel'inin boş kalan binasının yakınından geçen hayvanseverler, içeriden gelen havlama seslerinin geldiği yöne giderek, havuzda suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü buldu. Hayvanseverler yetkililerden binanın içindeki kapalı havuza ilişkin önlem alınmasını istedi.

Şile'de 10 yıldır kullanılmayan otel havuzu, hayvanlara ölüm tuzağı oldu

Şile'de, dün sabah saatlerinde, yaklaşık 10 yıl önce kapatılan 'Kuzey Yıldızı Otel'inin boş kalan binasının yakınından geçen hayvanseverler, içeriden gelen havlama seslerini kontrol etti. Hayvanseverler Havlayan iki köpeğin, eski otelin kapalı havuzuna su içmek için girip mahsur kaldığını gördü. Bitkin düşen köpeklerden birini kurtaran hayvan severler diğerini alamayınca itfaiyeye haber verdi.

BİRÇOK HAYVAN SUYA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Gelen itfaiye ekipleri diğer köpeği de kurtardı. Havuzda suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu. Ölü köpekler arasında yavruların da olduğu görüldü. Kurtarılan iki köpek tedavi edilmek üzere Şile Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne götürüldü. Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de havuz boşaltıp köpek ölülerini çıkarttı. Ölen köpeklerin su içmek için indikleri havuzdan çıkamayıp öldükleri değerlendirilirken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Hayvanseverler yetkililerden binanın içindeki kapalı havuza ilişkin önlem alınmasını istedi.

sile039de-eski-otelin-havuzu-sokak-hayvanlarina-olum-tuzagi-oldu_8274_dhaphoto3

sile039de-eski-otelin-havuzu-sokak-hayvanlarina-olum-tuzagi-oldu_8274_dhaphoto5

sile039de-eski-otelin-havuzu-sokak-hayvanlarina-olum-tuzagi-oldu_8274_dhaphoto6

Bursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettikBursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettik

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziyi 'kim olursa olsun' deyip dövmüşlerdi! 1 tutuklamaGaziyi 'kim olursa olsun' deyip dövmüşlerdi! 1 tutuklama
Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü! Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü!
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdiUyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Anahtar Kelimeler:
Şile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

İlginizi Çekebilir

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Ünlü oyuncu 100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Ünlü oyuncu 100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.