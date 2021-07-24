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  4. Şile’de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi

Şile’de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi

24.07.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile'deki boğulma vakalarını haberleştirmek üzere sahilde bulunan basın mensuplarını darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran görevlisi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şile’de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi

Şile’de dün 11.00 sıralarında boğulma vakasını haberleştirmek için görev yapan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve kameramanı Ayhan Arıtürk, burada basın açıklaması sırasında cankurtaran görevlisi olan 5 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında kamera ve cihazları da zarar gören basın mensupları, darp raporu alarak kendilerini tehdit ve darp eden şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cankurtaran A.Ç.’yi (35) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Şile Polis Merkezi Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından Şile Adliyesine sevk edildi. Diğer firari şahıs H.A.’yı ise yakalama çalışmaları sürüyor.

(DHA)

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