Şile'de batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

'HER TARAFIYLA HATALARLA DOLU OLAYLAR YAŞANMIŞ'

Raporda, "Kaptan 29 seferde de görevinin başında yoktu. Hukuk dışı ehliyet kullanma, kiralama işine göz yummanın faydası olmadığı gibi benzer kaza ve ölümlerin önüne de bir an önce geçilmelidir. Açık seçik görev ihmali vardır. M/V Bilal Bal gemisinin 4 aylık Türkiye limanları arasında yapmış olduğu seferlerdeki Overload yükleme, eksik personel, yük konusundaki dikkatsizlik ve gemi her ne kadar eski, bakımsız olsa da eğer kontrol mekanizması iyi çalıştırılsaydı 7 ölü 2 kayıplı müessif kazanın meydana gelmesi kolayca olmaz, elim kaza sonrası bir çok aile geçim derdi, babasız evlat yetişmesine maruz kalmazdı. Bu durumda her tarafıyla hatalarla dolu olaylar yaşamamış ve ülke insanın ölmesine sebep olunmazdı. Hataların merkez noktası para hırsından kaynaklanıyor. Söz konusu batma hadisesinin kök müsebbibi, parasız, sermayesiz, zor bir iş olan gemi işletme işini üstlenen Cevat Çavuşoğlu'dur" denildi.

Raporda, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ehliyetleri iptal edilen Kaptan Refik Telci, çarkçıbaşı Ali Doğan ve yağcı Sabri Yıldırım kazanın ve sistemin işleyişi sebebiyle hiç beis görmeksizin gemide çalışmadan ehliyetlerini kullandırmışlar, neticesinde idari yaptırım olarak ehliyetleri geçersiz hale gelmiştir" denildi.