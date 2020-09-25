Şile'de batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

Davaya bakan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından talep edilmesi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu mankemeye ulaştı. Üç kişilik heyet tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen raporda, "Oldukça fazla olan hatanın bir araya gelmesiyle geminin o güne kadar batmamış olması mucizedir" denildi.

'BATACAK OLMASI KAÇINILMAZDI'

Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de batan gemiye gereğinden fazla yükleme yapıldığı bilgisine yer verilen raporda, "Gemiye fazladan yükleme yapılmıştır. Batacak olması kaçınılmazdı. Gemi, yaşı ve kondüsyon açısından hilesiz, doğru işlemlerden geçmiş olsaydı ani batma ve ölümlere neden olmazdı. 7 kişilik listeyle kalkan gemide 9 kişinin olduğu tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

'TECRÜBELİ DENİZCİLER OLMUŞ OLSAYDI...'

Gemide kaptan ve tecrübeli denizcinin olmadığı belirtilen raporda, "Tecrübeli denizciler olmuş olsaydı filikayla karadan sadece 7 mil uzaklıkta olan gemiden kurtulmaya teşebbüs edebilirlerdi. Ancak yetkin kimsenin olmaması, geminin kaptansız olması, 02.00-03.00 sıralarında herkesin derin uykuda olması dolayısı ile teşebbüs dahi edilememiştir. İş işten geçmişti. Gemi işletmecisini yanı sıra liman iradeleri de olan biteni görmedi veya görmek istemedi. 7 ölü 2 canın kaybın oluşmasına çanak tuttu" denildi.