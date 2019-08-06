İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu

Geçen pazar günü akrabalarıyla birlikte Şile Kurna Plajı'na denize girmek için gelen 17 yaşındaki Emir Bozkızıl, girdiği denizde kaybolmuştu. Emir'i arama çalışmaları bugün de devam etti.

Aramalara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları, İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve AKUT katıldı. Kayalıklarda bekleyen aile yakınları arama çalışmalarını yakından takip etti.

BEYKOZ AÇIKLARINDA CESEDİ BULUNDU

İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri'nin, Beykoz Riva açıklarında yaptıkları aramalarda, saat 18.00 sıralarında Emir Bozkızıl'ın cesedi bulundu.

Denizde bulunarak karaya çıkarılan gencin cesedi, Beykoz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. (DHA)

