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Şile'de denize girmek yasaklandı

07.08.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada rüzgar şiddeti ve dalga yüksekliği nedeniyle bugün deniz girmenin yasaklandığı açıklandı.

Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,"07.08.2021 Cumartesi günü rüzgarın Batı (Günbatısı) ve Kuzeybatıdan (Karayel) 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı, 08.08.2021 Pazar günü rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/ deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumlarına ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin halihazırda 2 ila 2.5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlerine göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 07.08.2021 Cumartesi günü saat 12.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır. 08.08.2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır." denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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