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  4. Şile'de dilenci kadının bez bebek oyunu böyle ortaya çıktı

Şile'de dilenci kadının bez bebek oyunu böyle ortaya çıktı

23.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Şile'de kucağında taşıdığı bez bebek ile dilencilik yapan kadının oyununu vatandaşlar ortaya çıkardı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile yolu üzerinde uzun süredir kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

BEZ BEBEK ÇIKTI

Kadının yanına giden iki şahıs, dilenci kadından kucağındaki kundağı açmasını isteyince tepkiyle karşılaştı. Durumdan şüphelenen vatandaşlar dilenci kadının kucağındaki battaniyeyi, kadının tüm müdahalelerine rağmen açmayı başardı. Açılan battaniyenin altından ise bez bebek çıktı. Dilencilik yapan kadın, durumun yetkililere bildirilmesi sonrası, hakkında cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan dilenci kadının elindeki "Kardeşler aç abi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

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