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  4. Şile'de gölette boğulan polis memuru gözyaşları içinde toprağa verildi

Şile'de gölette boğulan polis memuru gözyaşları içinde toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 18:50 | Son Güncelleme

Şile’deki bir gölete piknik yapmak üzere giden buradaki gölete girdikten sonra sudan çıkamayan 26 yaşındaki polis memuru İsa Yılmaz gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şile'de gölette boğulan polis memuru gözyaşları içinde toprağa verildi

Edinilen bilgillere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli İsa Yılmaz iki yakını ile birlikte dün akşam saatlerinde piknik yapmak üzere Şile’ye gitti. İshaklı Köyü yakınlarındaki bir göletin kenarında iki yakını ile piknik yapan polis memuru Yılmaz, bir süre sonra gölete girmeye karar verdi. Yakınlarının uyarılarını dinlemeyen Yılmaz bir süre sonra suda kayboldu. Yakınları polis memuru İsa Yılmaz’ın dönemediğini görünce, yüzme bilmedikleri için müdahale de edemedi. Bir yakını İsa Yılmaz’ın beylik tabancasını alarak köylülere haber verebilmek için birkaç el havaya ateş etti. Kısa sürede gelen köylüler İsa Yılmaz’ı baygın halde sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan İsa Yılmaz kurtarılamadı.

AVCILAR’DA CENAZE DÜZENLENDİ

Avcılar’da oturan Polis Memuru İsa Yılmaz için bugün saat 14.30 sıralarında Merkez Ulu Camii’de cenaze töreni düzenlendi. Avcılar Emniyet Müdürü Murat Çakır’ın da katıldığı törende yakınları gözyaşı döktü. Avcılar Müftüsü Bekir Derin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından polis arkadaşlarının omuzuna alınan İsa Yılmaz’ın tabutu bando eşliğinde ambulansa konuldu. Cenaze, büyükçekmece'de toprağa verildi.

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Cenazede yakınları güçlükle sakinleştirilirken kız kardeşi ağabeyinin fotoğrafına sarılarak ağladı. Yakınlarından Gökhan Yılmaz, olayın dün saat 21.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Sinan Bayhan ise, “İsa, yeğenim Hüseyin Bayhan ile Şile tarafına pikniğe gitmişler. Telefon açtılar ‘Denize girmeyin’ dedim. Denize gitmiyorlar. Gölet görüyorlar, köye giriyorlar. İsa bir süre sonra gölete girmek istiyor soyunuyor. Suya giriyor. Daha ileri gidiyor. Bakıyorlar ses yok kurtarmaya gidemiyorlar. Beylik tabancası ile havaya ateş ediyorlar. Köylüler gelip çıkarıyorlar. Canlıymış, ambulans geliyor kurtarılamıyor. Başımız sağolsun.”

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