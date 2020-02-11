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  4. Şile'de hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı

Şile'de hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 11:40 | Son Güncelleme

İstanbul Şile'de hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 şoför de yaralandı.

Şile'de hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı

Kaza Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İdris Özkan yönetimindeki hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek, karşıdan gelen Süleyman Kömürcü yönetimindeki su tankeri ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki şoförde bulundukları yerde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekipleri haber verdi.

ŞOFÖRLER SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şoförleri sıkıştıkları yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Özkan kısa sürede, Kömürcü ise yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı şoförler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Şile Kaza hafriyat kamyonu su tankeri

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