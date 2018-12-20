Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

İstanbul Şile'de dün kıyıya oturan ve 16 mürettebatı kurtarılan kargo gemisi havadan görüntülendi.
Şile'de karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturmuştu.
Yan yatan Natalia adlı gemide 16 mürettebat bulunuyordu.
Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatı kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.
Biri Hintli, 3'ü Türk 12'si Azerbaycan vatandaşı olan gemi personelinden, 10'u Şile Devlet Hastanesi'nde, 3'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, geri kalanı da Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındılar.
Gemiyi kurtarma çalışmaları ise henüz başlamadı.
Dalgalarla boğuşan gemi bu sabah havadan görüntülendi.
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