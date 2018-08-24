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Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

İstanbul Şile’de dalgalara kapılarak denizde kaybolan Suriyeli genci arama çalışmaları sürüyor.

Cankurtaran ekipleri vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyararak plajın etrafını boşalttı.

Şile'de korkunç olay!

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Şile’de Sofular köyü plajında sabah 08.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Louhey Balhawan dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
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Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.
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Denizde kaybolan genci ise arama çalışmaları devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
boğulma Şile deniz

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