Şile'de Türk bayrağına saldırı! Ortaya çıkınca hemen harekete geçildi

Şile'de yaşanan saldırı sonrası kaldırımdan geçen bir gencin bayrağı yerden kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere koyduğu görülüyor.

DÜKKANIN KAPISINDAN ALDI

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir esnaf, sabah açmaya geldiğinde dükkanın kapısında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti. Esnaf, dikkatli baktığında bayrağın katlanarak üstte bir yere bırakıldığını gördü.

EMNİYET EKİPLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerine bakarak, Türk bayrağının bir kişinin saldırısına uğradığını tespit etti. Bidirilmesi üzerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.