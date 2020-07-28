Şile'de Türk bayrağına saldırı! Ortaya çıkınca hemen harekete geçildi

Şile'de yaşanan saldırı sonrası kaldırımdan geçen bir gencin bayrağı yerden kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere koyduğu görülüyor.
DÜKKANIN KAPISINDAN ALDI
Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir esnaf, sabah açmaya geldiğinde dükkanın kapısında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti. Esnaf, dikkatli baktığında bayrağın katlanarak üstte bir yere bırakıldığını gördü.
EMNİYET EKİPLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerine bakarak, Türk bayrağının bir kişinin saldırısına uğradığını tespit etti. Bidirilmesi üzerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.
KİMLİĞİNİ GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE BELİRLEDİLER
Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği belirlenen saldırgan T.H. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli T.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KARE KARE PAYLAŞILDI
Olay anı işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin asılı olan Türk bayrağını çekip yere fırlattığı görülüyor.
İkilinin uzaklaştığı yönden gelen gencin yerde gördüğü bayrağı kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere bıraktığı kameraya yansıyor. (DHA)
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