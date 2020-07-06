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  4. Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan olay gönderme

Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan olay gönderme

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

İstanbul Şile'de vatandaşların bidonlarla su kuyruğunda beklemesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilerin hedefi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'da CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'i etiketleyerek "İyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan olay gönderme

İstanbul Şile'de vatandaşların İSKİ arabasından bidonlarla su kuyruğuna girmesi sosyal medyada olay oldu. Su sorununa karşı isyan eden vatandaşlar, Twitter hesaplarından İBB ve İSKİ'ye yüklendi. Hükümet ve AK Parti'den de İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef alan peş peşe açıklamalar geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5 Temmuz 2020) İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!''

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BİR TEPKİ DE BAKAN VARANK'TAN

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyerek "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

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