Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan olay gönderme

İstanbul Şile'de vatandaşların İSKİ arabasından bidonlarla su kuyruğuna girmesi sosyal medyada olay oldu. Su sorununa karşı isyan eden vatandaşlar, Twitter hesaplarından İBB ve İSKİ'ye yüklendi. Hükümet ve AK Parti'den de İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef alan peş peşe açıklamalar geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5 Temmuz 2020) İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!''

BİR TEPKİ DE BAKAN VARANK'TAN

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyerek "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" ifadelerini kullandı.



