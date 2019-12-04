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Şile Kumbaba sahilindeki parka alıcı çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 15:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Fatih, Pendik ve Şile’deki arazilerin satışları için ihale gerçekleştirdi.

Şile Kumbaba sahilindeki parka alıcı çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Fatih, Pendik ve Şile’deki arazilerin satışları için ihale gerçekleştirdi. Yapılan ihalede, vatandaşların satılma kararına tepki gösterdiği Şile Kumbaba sahilindeki parka alıcı çıkmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Fatih, Pendik ve Şile’deki araziler için Saraçhane’deki Encümen Müdürlüğü salonunda ihale gerçekleştirdi. İhalede tek katılımcı olarak İGDAŞ yer aldı. İGDAŞ Pendik Şeyhli Mahallesi’ndeki 11 bin 909 metrekarelik yüz ölçümüne sahip olan arsayı 30 milyon 965 bin 246 liraya, Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Fatma Sultan Mahallesi’nde bulunan arsayı 182 milyon 836 bin liraya, Pendik Kurtköy’de bulunan arsayı 180 milyon 898 bin 852 liraya, Arnavutköy Kulüp Mahallesi’ndeki bin 330 metrekare büyüklüğündeki arazi ise 30 milyon 590 bin liraya satın aldı.

Tartışmalara neden olan Şile’deki arsaya alıcı çıkmadı
İhalede Şile’nin yazlıkçılar ve turistler için vazgeçilmez noktalarından biri olan Kumbaba’da sahilindeki park da satışa sunuldu. İmar durumu dinlenme ve rekreasyon alanı olarak belirlenen 18.996,53 metrekarelik büyüklüğe sahip olan ve muhammen bedeli 22 milyon 795 bin 836 lira olarak belirlenen parka alıcı çıkmadı. Söz konusu yeşil alanın gelecek dönem tekrar satışa çıkartılacağı belirtildi.

Şile Kumbaba sahilindeki parka alıcı çıkmadı

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