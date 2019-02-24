HABER

Şile otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

Şile yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Kaza Şile yolu Taşdelen mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Şile otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şile yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza Şile yolu Taşdelen mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kırmızı araç ters yöne girerek, karşı yönden gelen 34 ZT 4755 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada araçlarda bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden S.A.’nın cenazesi ise adli tıpa gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şile otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şile otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şile otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Ankara'da kapatılan 'FETÖ' yurdunda yangınAnkara'da kapatılan 'FETÖ' yurdunda yangın
Karda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardıKarda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Meral Akşener'den Erdoğan'a 3 uyarı! Çok sert sözler

Meral Akşener'den Erdoğan'a 3 uyarı! Çok sert sözler

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.