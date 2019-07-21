HABER

Şile Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

ŞİLE Otoyolu'ndaki kazada iki kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı.

Ali Kerem BENGİ - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA)- ŞİLE Otoyolu'ndaki kazada iki kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. İddiaya göre, Çekmeköy istikametinde ilerleyen kapalı kasa minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek başka bir minibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 34 FL 0813 plakalı minibüsün içerisindeki iki kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralanan 3 kişiye ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken bir kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ve Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaklaşık bir saat çalışma yaptı.

Ekiplerin incelemelerin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Serhat Ak ve Sefa Üdül'ün cenazeleri ambulansla Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Kaza da yara almadan kurtulan ismi henüz öğrenilmeyen sürücü gözaltına alınarak Alemdağı Polis Merkezine götürüldü. Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Büyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyorBüyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyor
40 liraya Maraş burma bilezik40 liraya Maraş burma bilezik
Telefon görüşmesi için minareye çıkıyorlarTelefon görüşmesi için minareye çıkıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

Haber gece yarısı geldi! 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

Haber gece yarısı geldi! 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İstanbul'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.