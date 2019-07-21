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ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 04:26 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Şile Otoyolu'ndaki kazada iki kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Şile Otoyolu'ndaki kazada iki kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. İddiaya göre, Çekmeköy istikametinde ilerleyen 34 BD 1730 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek 34 FL 0813 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucu 34 FL 0813 plakalı kamyonetin içerisindeki iki kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralanan 3 kişiye ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken bir kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ve Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaklaşık bir saat çalışma yaptı.
Ekiplerin incelemelerin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Serhat Ak ve Sefa Üdül cenazeleri ambulansla Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Kaza da yara almadan kurtulan ismi henüz öğrenilmeyen sürücü gözaltına alınarak Alemdağı Polis Merkezine götürüldü. Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Jandarma ve Polis kaza ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-İtfaiye ekipleri çalışması
-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması
-Kamyonetlerden detaylar
-Sağlık ekiplerin çalışması
-Polis ekiplerin yolda geniş güvenlik önlemi alması
-Vatandaşla röp.
-Cenazelerin ambulansa konulması
-Ambulansların gidişi
-Jandarma ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar

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