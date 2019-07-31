Şile sahilindeki büfe alev alev yandı

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE'de sahilde bulunan ve büfe olarak kullanılan ahşap yapı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, büfe kullanılamaz hale geldi.

Şile, Kordonboyu Caddesi, Ayazma Plajı'nda bulunan ve büfe olarak işletilen ahşap yapıda sabah saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan yapıyı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine plaja gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ahşap yapı kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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