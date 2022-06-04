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  4. Şile Tapu Müdürlüğünde rüşvet operasyonu! Görüntüler ortaya çıktı

Şile Tapu Müdürlüğünde rüşvet operasyonu! Görüntüler ortaya çıktı

04.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şile Tapu Müdürlüğüne yapılan 2 operasyonda toplam 82 kişi gözaltına alınmıştı. Flaş operasyonlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, rüşvet çarkının gizli kameralar ile ispatlandığı ve görüntülerin dosyaya girdiği öğrenildi.

Şile Tapu Müdürlüğünde rüşvet operasyonu! Görüntüler ortaya çıktı

Rüşvete konu eylemlerin tespiti ve delil elde edilmesi amacıyla Tapu Müdürü Soner Ç.'nin makam odasına ve memurların çalışma odalarına ses ve görüntü kaydeden kameralar yerleştirildi.

TUVALETLERDE BİLE YAPMIŞLAR

Yakalanma riski yüksek işlemlerde rüşvet miktarının değiştiği ve pazarlık yapıldığı kaydedilirken binlerce lira haksız kazanç elde edildiği, şüphelilerin parayı bazen aracı vasıtasıyla aldırdıkları, bazen tokalaşma bahanesiyle, kimi zamansa dolap çekmecelerinde, merdivenlerde, tuvaletlerde aldıkları saptandı.

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32 KİŞİ TUTUKLANDI

151 rüşvet eyleminin olduğu belirtilirken 82 şüphelinin yakalandığı, 4'ünün emniyetten serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 78 şüpheliden aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı, 10 memur ve emlakçıların olduğu 32 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şile
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