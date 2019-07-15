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Şile yolu'nda araç şarampole yuvarlandı (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY Şile Yolu Ömerli Mevkii İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- ÇEKMEKÖY Şile Yolu Ömerli Mevkii İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. Araç ters dönerken, sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek sürücünün öldüğünü belirledi. Polisin ve itfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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