HABER

Şile yolu'nda dere taştı bir araç mahsur kaldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 23:15 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Şile Yolu Çekmeköy istikametinde yol kenarında bulunan dere taşarak yolu kapattı.

Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - ÜMRANİYE Şile Yolu Çekmeköy istikametinde yol kenarında bulunan dere taşarak yolu kapattı. Bir araba suların ortasında mahsur kaldı.

Olay, saat 15.30 sularında Ümraniye Şile Yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Şile yolu üzerindeki derenin taşmasıyla bir araç suların ortasında mahsur kaldı. Aracın içindeki iki kişi son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Trafik polisleri tarafından yol kapatılarak, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldaki suyu tahliye ettikten sonra belediye temizlik ekipleri yoldaki çöpleri temizleyerek yol açıldı. Her hangi bir can kaybı olmazken bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Gece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardıGece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardı
Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan afetlere karşı hazırlık uyarısıKızılay Genel Başkanı Kınık'tan afetlere karşı hazırlık uyarısı
Araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıpAraç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

17 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 milyon TL'nin sahibi belli oldu! İşte kazandıran numaralar

Otoparkı su bastı, mahsur kaldılar

Otoparkı su bastı, mahsur kaldılar

Düğün günü büyük acı!

Düğün günü büyük acı!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.