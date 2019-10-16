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Şile yolunda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Şile yolunda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Şile yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Şile yönüne ilerleyen Mahmut Pakiş yönetimindeki 34 BG 7117 plakalı otomobil, Üvezli sapağından yola çıkış yapan Selin Erekli'nin kullandığı 34 CAL 951 plakalı otomobile yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemi alırken, her iki otomobilde yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile istikametine doğru yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasıyla nornale döndü.

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Kaza

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