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  4. Şile yolunda motosikletlilerin tek tekerlek terörü saniye saniye kamerada

Şile yolunda motosikletlilerin tek tekerlek terörü saniye saniye kamerada

23.08.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile yolunda tek tekerlek üzerinde giden 6 motosikletli, akan trafikte zikzaklar çizerek hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Olası faciadan kıl payı dönülen o anlar, motosiklet sürücülerinden birinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şile yolundan Kadıköy yönüne doğru giden 6 motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTILAR

Yolda seyir halindeyken yan yana gelen motosiklet sürücüleri bir süre tek tekerlek üzerinde ilerledi. Yoldaki diğer araçları makas atarak sollayan motosikletliler, sergiledikleri tehlikeli hareketlerle trafiği birbirine kattı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Bazı anlarda hız göstergesindeki ibrenin 140 kilometreyi geçtiği tehlike dolu o anlar motosikletlilerden birinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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