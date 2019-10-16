HABER

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

İstanbul’un Şile ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 14.45 sıralarında Üvezli mevkiinde meydana geldi.

İstanbul’un Şile ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.45 sıralarında Üvezli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.P. idaresindeki 34 BG 7117 plakalı otomobil, Üvezli sapağından İstanbul yönüne çıkış yapan S.E. idaresindeki 34 CAL 951 plakalı araçla çarptı. Kazada psikolog olduğu öğrenilen S.E.’nin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılırken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.