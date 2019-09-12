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Şile yolunu kilitleyen zincirleme kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

ŞİLE yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bir kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Şile yolunda yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Şile yolu Şile istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan bir kişi sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan kişiyi çıkarttı. Kaza nedeniyle Şile yolunda trafik durma noktasına geldi. Oluşan trafik Ümraniye'ye kadar ulaştı. Kazaya karışan bir araç sürücüsü, “En sağ şeritteki araç, direksiyon hâkimiyetini kaybedip iki araca birden çarpıyor. Bir tane yaralı bayan vardı götürdüler" dedi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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