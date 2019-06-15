HABER

Şile'de 2 kişi boğuldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:33 | Son Güncelleme

ŞİLE'de denize giren 2 kişi boğuldu.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE'de denize giren 2 kişi boğuldu.

Şile Sofular köyüne gelen üç kişi öğle saatlerinde Babsu plajında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleriyle sağlık ekibi gönderildi. Dalgalara kapılanlardan bir kişi son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesetleri incelemenin ardından morga götürüldü. Son anda kurtarılan kişi ise ambulansla Şile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Yüzerek açıldılar. Jetski ile kurtardılar bir tanesini. Dalga aldı ileri götürdü. Ekipler geldi ama kurtaramadı." dedi.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Kocaeli'de sağanakKocaeli'de sağanak
AFAD ve UMKE'nin tatbikatı gerçeği aratmadıAFAD ve UMKE'nin tatbikatı gerçeği aratmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.