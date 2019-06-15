Şile'de 2 kişi boğuldu (2)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE'de denize giren 2 kişi boğuldu.

Şile Sofular köyüne gelen üç kişi öğle saatlerinde Babsu plajında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleriyle sağlık ekibi gönderildi. Dalgalara kapılanlardan bir kişi son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesetleri incelemenin ardından morga götürüldü. Son anda kurtarılan kişi ise ambulansla Şile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Yüzerek açıldılar. Jetski ile kurtardılar bir tanesini. Dalga aldı ileri götürdü. Ekipler geldi ama kurtaramadı." dedi.

