HABER

Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ŞİLE'de yaklaşık 8 ay önce karaya oturan kuru yük gemisi kaderine terkedildi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ŞİLE'de yaklaşık 8 ay önce karaya oturan kuru yük gemisi kaderine terkedildi.

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terkedildi. Gemi 8 aydır aynı noktada bulunuyor. Geminin son hali havadan görüntülendi. Büyük bölümü su altına gömülen geminin hurda yığına döndüğü görüldü.

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
TEM’in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahatTEM’in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat
Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralıFeci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.