HABER

Şile'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:16 | Son Güncelleme

  ÇOCUK  istismarına dikkat çekmek ve kınamak için Şile’de yayın yapan gazetecilerin organize ettiği protesto yürüyüşü,  vatandaşlar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.  Yürüyüşte çocuk ve hayvan istismarı konusunda cezai yaptırımların artırılması istendi.

Şile'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ÇOCUK istismarına dikkat çekmek ve kınamak için Şile’de yayın yapan gazetecilerin organize ettiği protesto yürüyüşü, vatandaşlar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüşte çocuk ve hayvan istismarı konusunda cezai yaptırımların artırılması istendi.

Yerel gazeteciler Yasemin Eryıldız ve Zafer Ketencinin organize ettiği alkışlı protesto yürüyüş sonrası, belediye meydanında Atatürk büstü önünde bir açıklaması gerçekleştirildi. Yasemin Eryıldız tarafından okunan açıklamada, şöyle denildi:

"Bilhassa son yıllarda toplumumuzda ahlaki açıdan alışık olmadığımız, örflerimizle, ananelerimizle, inançlarımızla, vicdanımızla, insanlığımızla asla uyuşmayan çocuklarımıza yönelik üzüntü verici olaylar yaşamaktayız. Bizlere Allah’ın emaneti olan 2, 3, 5, 7 yaşlarında, hatta 6 aylık yavrularımız ülkenin çeşitli yerlerinde cinsel istismara, tecavüze ve şiddete maruz kalmaktadır. Toplumun korunmaya muhtaç, öncelikli sınıfı olan çocuklarımız hem ülkemizin geleceği, hem de yarınlarımızın teminatı iken bu yaşanan olaylar toplumumuzun geldiği sosyo-psikolojik nokta hakkında endişelerimizi arttırıyor.

Devletimize, akademisyenlere ve üniversitelerimize düşen görev ilk olarak zedelenen toplum psikolojimizi onarmaktır. Akabinde yapılacak olan şey ise devletimizin bilhassa çocuğa yönelik istismar, şiddet ve tecavüz olaylarında cezai yaptırımları arttırması ve daha caydırıcı hale getirmesidir."

(FOTOĞRAF)

Şile'de çocuk istismarına tepki yürüyüşüŞile'de çocuk istismarına tepki yürüyüşüŞile'de çocuk istismarına tepki yürüyüşüŞile'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Heyelan riski nedeniyle 510 konut ve iş yerinde tahliye işlemi başlatıldıHeyelan riski nedeniyle 510 konut ve iş yerinde tahliye işlemi başlatıldı
Uluslararası Enginar Festivali başladıUluslararası Enginar Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.