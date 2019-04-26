Şile'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ÇOCUK istismarına dikkat çekmek ve kınamak için Şile’de yayın yapan gazetecilerin organize ettiği protesto yürüyüşü, vatandaşlar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüşte çocuk ve hayvan istismarı konusunda cezai yaptırımların artırılması istendi.

Yerel gazeteciler Yasemin Eryıldız ve Zafer Ketencinin organize ettiği alkışlı protesto yürüyüş sonrası, belediye meydanında Atatürk büstü önünde bir açıklaması gerçekleştirildi. Yasemin Eryıldız tarafından okunan açıklamada, şöyle denildi:

"Bilhassa son yıllarda toplumumuzda ahlaki açıdan alışık olmadığımız, örflerimizle, ananelerimizle, inançlarımızla, vicdanımızla, insanlığımızla asla uyuşmayan çocuklarımıza yönelik üzüntü verici olaylar yaşamaktayız. Bizlere Allah’ın emaneti olan 2, 3, 5, 7 yaşlarında, hatta 6 aylık yavrularımız ülkenin çeşitli yerlerinde cinsel istismara, tecavüze ve şiddete maruz kalmaktadır. Toplumun korunmaya muhtaç, öncelikli sınıfı olan çocuklarımız hem ülkemizin geleceği, hem de yarınlarımızın teminatı iken bu yaşanan olaylar toplumumuzun geldiği sosyo-psikolojik nokta hakkında endişelerimizi arttırıyor.