ŞİLE'DE COŞKULU CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA
Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılı kapsamında Şile'de “Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.
Üsküdar Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez Vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüdü.
Atatürkçü Düşünce Derneği Şile Şubesi'nin düzenlediği yürüyüş Atatürk büstü önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.
Görüntü dökümü:
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-Yürüyüş detayları
-İstiklal marşı saygı duruşu
-ADD Şube başkanı Hanife Telli'nin konuşması
-Andımız okunması
-Genel ve detaylar
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