Şile'de dalgalara kapılıp kayboldu (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE sofular plajında sabah saatlerinde denize giren bir erkek dalgalara kapılarak kayboldu. 25 yaşlarında kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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