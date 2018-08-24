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Şile'de dalgalara kapılıp kayboldu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 10:19 | Son Güncelleme

ŞİLE  sofular plajında sabah saatlerinde denize giren bir erkek   dalgalara kapılarak kayboldu.

Şile'de dalgalara kapılıp kayboldu (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE sofular plajında sabah saatlerinde denize giren bir erkek dalgalara kapılarak kayboldu. 25 yaşlarında kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Şile'de dalgalara kapılıp kayboldu (1)Şile'de dalgalara kapılıp kayboldu (1)Şile'de dalgalara kapılıp kayboldu (1)Şile'de dalgalara kapılıp kayboldu (1)

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