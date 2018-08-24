ŞİLE'DE DALGALARA KAPILIP KAYBOLDU (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE sofular plajında sabah saatlerinde denize giren bir erkek dalgalara kapılarak kayboldu. 25 yaşlarında kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Plajdan görüntü -Ambulans,jandarma,afad ekipleriinn görüntüsü -Vatandaşlarla röp -Genel ve detay görüntüler

